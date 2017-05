Dat zei de 53-jarige acteur, die door zijn voormalige managers behoorlijk door het slijk wordt gehaald, tegen Entertainment Tonight.

“Ik zou zeggen: stap direct uit deze business”, zei Johnny met een lach. “Nee, echt waar.” Als de jongere Depp toch voor de acteerwereld zou kiezen, zou Johnny hem adviseren zich goed voor te bereiden. “Dan zou ik zeggen: kijk uit, het wordt bizar.”

De Pirates Of The Caribbean-acteur is verwikkeld in een juridische strijd met zijn oud-managers. Depp wil miljoenen zien van de mensen die hem jarenlang vertegenwoordigden, volgens hem waren ze niet zorgvuldig met zijn geld. De managers beweren dat Depp psychische problemen heeft en al jarenlang op te grote voet leeft.