Op Facebook schrijft ze: "Niemand probeert revanche te nemen op Sylvie, ik wens haar alle liefde in de wereld en koester geen wrok jegens haar, dat is een afgesloten hoofdstuk voor mij."

Touriya wil naar eigen zeggen met haar post duidelijk maken dat zij en Sabia niet samenspannen om Sylvie terug te pakken. Ook Sabia ging er met een ex van La Meis, Rafael van der Vaart, vandoor. "Sabia en ik zijn geen vrienden. Sabia heeft me niet geïntroduceerd aan Guillaume", zo gaat haar betoog verder. "Guillaume en ik hebben elkaar toevallig ontmoet op een evenement in Los Angeles."

Sylvie en Guillaume hadden in 2013 korte tijd een relatie met elkaar. Na de breuk hing de Frans miljonair de vuile was buiten over hun samenzijn.