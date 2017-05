De echtgenote van prins William vloog naar het groothertogdom voor de herdenking van het Verdrag van Londen van 1867, maar kreeg ook veel kunst en sport voorgeschoteld.

Catherine begon de dag met een bezoek aan het Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM), waar ze werd vergezeld door Stéphanie, de echtgenote van erfgroothertog Guillaume, en premier Xavier Bettel. Catherine bekeek het werk van twee Britse kunstenaars, Tony Cragg en Darren Almond en sprak met verschillende artiesten uit Luxemburg.

Vervolgens ging de hertogin langs bij een sportfestival, dat in het teken stond van wielrennen, een sport die zowel in Groot-Brittannië als Luxemburg geliefd is. Catherine sprak met kinderen die wielershirts beschilderden en onthulde een muurschildering.

Verlegen

Na het festival stopte Catherine bij het Groothertogelijk Paleis, waar ze de rest van de groothertogelijke familie ontmoette. Guillaume en Stéphanie vergezelden de hertogin vervolgens naar het Lëtzebuerg City Museum, voor de officiële herdenking van het Verdrag van Londen van 1867. Het gezelschap deed ook het Musée Dräi Eechelen aan, waar werd gekeken naar het originele verdrag, waarmee werd vastgesteld dat Luxemburg voortaan een neutrale staat was.

Voordat Catherine haar bezoek aan Luxemburg, haar tweede buitenlandse reis zonder William, afsloot, bezocht ze een internationale school. De komst van de hertogin maakte veel indruk op de vijf- en zesjarige leerlingen van de St. George’s International School. Eén jongetje was zo verlegen dat hij Catherine niet aan durfde te kijken.