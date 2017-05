"We hebben er twee jaar over gedaan om zwanger te raken. Dat ging allemaal niet zo vanzelf. In ons geval was het niet duidelijk wat er mis ging. Het lukte gewoon niet."

Aan Fabulous Mama vertelt ze dat ondanks deze moeilijke periode rustig wist te blijven. "Ik ben redelijk nuchter gebleven. Het liep zoals het liep. Ik heb nooit jaloezie gevoeld als vrouwen om mij heen wel zwanger werden. Gelukkig niet."

Maar gelukkig voor Kim en haar vriend Jaap Reesema lukt het uiteindelijk toch en een jaar geleden werd hun zoontje Muck geboren.

Kim sluit een tweede kindje in de toekomst niet uit. "Er liggen daar nu nog drie embryo's klaar om teruggeplaatst te worden. Dat voelt best gek. Dat kan gewoon al het broertje of zusje voor Muck zijn."