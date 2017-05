Volgens Lisa, Shelley en Amy is ze 'heel erg blij' voor de zangeressen.

"Blij voor ons dat we door zijn, en blij dat we dit hebben kunnen doen vanavond", vertelde Lisa.

De moeder van de zussen is ongeneselijk ziek en kon daarom niet mee naar Kiev. Het nummer Lights and Shadows is een ode aan haar.

OG3NE vertelde direct na de show dat ze zich op het moment suprême op het podium 'ongelofelijk sterk en krachtig' voelden. Lisa: "We zijn trots dat we dat gevoel en onze boodschap hebben kunnen overbrengen en gaan dat zaterdag in de finale nog een keer en nog wat extra doen."