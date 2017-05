Kelly strijdt in het voorjaar van 2018 met Maroon 5-frontman Adam Levine en countryzanger Blake Shelton om de beste talenten. Wie de vierde coach wordt, is nog niet bekend.

Voor Kelly plaatsneemt op de rode draaiende stoelen, is het de beurt aan Jennifer Hudson om nog onbekend Amerikaans zangtalent te coachen. De zangeres en actrice is dit najaar te zien in The Voice. Ook Miley Cyrus is in het dertiende seizoen een van de coaches, naast Levine en Shelton.

American Idol

Volgens Variety hing het al langer in de lucht dat Kelly plaats zou nemen op een van de rode stoelen. De Since U Been Gone-zangeres zou al meermaals zijn benaderd, maar kon het opnameschema van The Voice niet eerder in haar agenda inpassen.

Kelly werd onlangs ook gevraagd plaats te nemen in de jury van American Idol, dat begin volgend jaar terugkeert op televisie in de Verenigde Staten. Nu ze ‘ja’ heeft gezegd tegen The Voice, is duidelijk dat Kelly niet aanschuift in de talentenjacht waaraan ze haar internationale doorbraak dankt.