OG3NE: We halen absoluut de top 5

De spanning was voelbaar toen na acht enveloppen Nederland nog steeds niet was genoemd als finalist. "Wat was het spannend", zegt Lisa. "Je ziet de cameramensen rondlopen in de greenroom. Dat hou je in de gaten op het moment dat de volgende envelop wordt geopend. Maar je weet nooit waar er precies wordt gestopt."

De dames zelf zijn er van overtuigd dat ze in de finale de top vijf kunnen halen. "Zeker. Zeer zeker", zeggen de drie. "Absoluut. We worden steeds sterker."

Indruk

Ook vader Rick Vol is overtuigd van een hoge eindklassering. "We kunnen eerste worden", zegt hij.

Of het een nadeel is dat Nederland eerste helft van de finale moet aantreden? Vol denkt dat het nauwelijks iets uitmaakt. "We zaten nu ook in het eerste deel van de show en we hebben gewoon indruk gemaakt. Dat gaan we zaterdag ook doen."