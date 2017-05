Halle Berry rouwt om overleden kat

''We moesten onze geliefde Playdough in laten slapen vanwege hersenkanker. Dit ventje heeft ons zestien jaar lang elke dag plezier gebracht'', schrijft Halle bij een foto van haar kat, haar zoontje Maceo en zichzelf. ''Playdough herinnert ons eraan dat het beter is om liefde te kennen en dit te verliezen dan nooit liefde te hebben gekend! We zullen hem missen!''

Berry zegt dat het verlies vooral zwaar is voor haar kinderen. ''Playdough en Maceo waren dikke vrienden. Elke ochtend aten ze samen ontbijt. Playdough zijn brokjes en Maceo zijn Cheerios. Zij aan zij, samen op de grond. De band die mijn kinderen hadden met Playdough was uniek en speciaal.''

Halle kreeg Playdough in 2004 tijdens de opnames van Catwoman. De producenten van de film hadden ruim zestig katten uit het asiel gehaald voor de film. Berry nam er eentje mee naar huis om te bestuderen voor haar rol. Ze werd echter binnen een week dol op de kat en besloot hem te houden.