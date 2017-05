Taart voor meiden van OG3NE

Een enorme toren van drie lagen taart in het rood, wit en blauw, versierd met eetbare roosjes werd de studio binnengereden om te vieren dat de zangeressen een finaleplek hebben veroverd op het Europese liedjesfestijn. Shelley: "We hebben heel weinig geslapen, maar voelen ons heel goed."

De drie zussen zijn de spannende ontknoping van de voorronde inmiddels weer te boven. "Maar wat was het zenuwslopend." Nederland werd als negende van de tien finalisten bekendgemaakt. Lisa: "Ik weet niet wat voor oerkreet we sloegen toen we eindelijk hoorden dat we door waren, maar we leken wel een stelletje holbewoners."

Bijgelovig

De zangeressen treden zaterdag in de finale wederom als zesde aan. Shelley is in ieder geval blij met die positie. "Ik ben dan toch een beetje bijgelovig. Maar voor de tweede keer op de zesde plaats vind ik heel tof. Zes is ook nog eens mijn lievelingsgetal, en vroeger woonden we op nummer zes."

De dag staat vrijdag in het teken van de generale repetitie van de finaleshow en de doorloop die alvast door de vakjury's wordt beoordeeld. Amy: "Het is vanavond weer net zo belangrijk als zaterdag. De helft van de punten wordt al bepaald." Ook moeten de acts van elk land repeteren voor de vlaggenceremonie waarmee het evenement opent. Shelley, met een dikke knipoog: "Daar moeten we heel hard op oefenen. Dat is heel erg lastig."