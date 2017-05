Michael van der Plas begint muziekcarrière

''Het is een heel vrolijk zomernummertje. Het is eigenlijk een bestaand nummer, alleen hebben wij hem een beetje aangepast, eraan gesleuteld. We hebben er een rap doorheen gegooid'', vertelt Michael aan Shownieuws. ''Het is wel een nieuw begin. Je slaat een nieuwe weg in. Je bent in principe natuurlijk single. Dus ja, je maakt een single en je bent single.''

Michael heeft nog steeds zijn feestcafé in Spanje, maar hij is tegenwoordig weer meer in Nederland te vinden. ''Kinderen opzoeken natuurlijk. Die mis ik heel erg.'' Ook zijn relatie met ex Samantha is een stuk verbeterd.

''We hebben goed contact. Het is wel minder geweest in het verleden. We hebben met modder lopen gooien naar elkaar op Facebook. Ik bedoel we zijn volwassen mensen. Ik ben daar gewoon gister thuis geweest en ik heb een hapje meegegeten bij Samant. Het was een hele leuke avond.''