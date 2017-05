Take That wil reünie met alle leden

Gary Barlow vertelt in een podcast van the Sun: „We zijn druk bezig met plannen om iets ter ere van onze 30ste verjaardag te doen. We kijken ver vooruit en het kan een nieuw nummer zijn of misschien wel een album met de grootste hits en een tournee.”

Robbie stapte in 1995 uit de succesvolle groep om een solo-carrière na te jagen. Een jaar later ging Take That uit elkaar, om in 2006 weer terug te keren. Robbie is in 2010 tijdelijk teruggekeerd en heeft een bijdrage geleverd aan het zesde album, Progress. Jason koos ervoor om de boyband in 2014 te verlaten.

Hoewel Howard onzeker is of het überhaupt wel gaat lukken om de originele groep weer bij elkaar te krijgen, proberen de overige groepsleden nu al om Williams en Orange over te halen. „Met zijn vijven zou het geweldig zijn. Of het ooit zal lukken of niet, dat is een ander verhaal. Mijn gevoel zegt me dat het niet gebeurt. Maar ik zou het fantastisch vinden als het wel zal lukt.”