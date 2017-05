Bookmakers: OG3NE eindigt als elfde in finale

OG3NE slaagde er donderdagavond tijdens de tweede halve finale in een plek te behalen in de finale van het liedjesfestijn in het Oekraïense Kiev. De zusjes zijn zaterdagavond als zesde aan de beurt met hun liedje Lights and Shadows, een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder. Aan de eindstrijd doen in totaal 26 landen mee. Twintig daarvan hebben zich tijdens de halve finales gekwalificeerd. De vijf landen die het meest betalen, staan direct in de finale, evenals gastland Oekraïne.

De voorspellingen veranderen nog voortdurend, want eerder op de ochtend stond OG3NE nog op de twaalfde plek.