Overvallers probeerden het al eerder bij Kim

Kim heeft dit te horen gekregen tijdens de rechtszaak over de overval. Het blijkt dat de rovers al jaren bijhielden waar ze dagelijks uithing.

’’Het is heel interessant om te weten wat hun kant van het verhaal is. En dan hoor ik ineens achtergrondinfo over dat ze me aan het volgen waren en dat ze al eerder hebben geprobeerd mij te beroven, maar dat Kanye toen thuis was en ze ’t lieten schieten, zegt de realityster in een telefoongesprek met moeder Kris Jenner, zo is te zien op een video van E! News.

Ze kreeg in de rechtszaal foto’s van de daders voorgeschoteld. ’’Eentje heeft toegegeven dat hij de overvallers heeft gereden. Ik vond het interessant om de gezichten te zien en de mannen te herkennen. Ik wist wie er in mijn appartement waren in oktober. Daarnaast mocht ik aanschouwen wie er bekend heeft. Erg interessant om hun verhaal te horen, het was vrij gelijkwaardig aan dat van mij. Het was verrassend eerlijk moet ik zeggen.”

Kim werd in oktober overvallen in Franse hoofdstad, waar ze de modeweek bezocht. Vijf als politieagenten verklede mannen drongen haar appartement binnen en bedreigden haar met een vuurwapen. Terwijl Kim vastgebonden en met tape over haar mond in de badkuip lag, gingen de dieven aan de haal met haar peperdure juwelen.