Italiaanse ex in hoger beroep tegen Gullit

Haar advocaat Glenn Haulussy heeft de rechter namens Pensa gevraagd om haast te maken met het hoger beroep. ’’Wij willen dat het hof zegt dat het vonnis van het kort geding niet ten uitvoer mag worden gebracht totdat er een uitspraak is gedaan in het hoger beroep. We willen die uitspraak graag voor 18 mei.’’

Dit heeft alles te maken met de door de rechter opgelegde dwangsommen. ’’De rechtbank heeft gezegd dat er vier weken na betekening van het vonnis, op 18 mei, een dwangsom van 1000 euro per dag betaald moet worden als Pensa en de kinderen de door de rechter gevraagde stukken niet aanleveren. Er geldt een maximum aan dwangsommen van 50.000 euro”, zegt Haulussy.

Het behelst de belastingaangiften van de kinderen over de afgelopen vijf jaar, hun bankafschriften tot twee jaar geleden en de huurovereenkomst van het huis. Omdat er nog een rekening openstaat van 62.000 euro aan achterstallige kinderalimentatie wilde Pensa haar ex achter de tralies hebben, maar daar ging de rechter niet in mee. ’’W e vinden ook dat niet juist”, zegt Pensa’s advocaat