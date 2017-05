Scandal-actrice Katie Lowes in verwachting

De 35-jarige Katie, die in de serie de rol van Quinn Perkins speelt, deed de onthulling donderdag in de talkshow Jimmy Kimmel Live!. ''We hebben nog geen naam bedacht'', vertelde ze. De bedenker van Scandal, Shonda Rhimes, kreeg als een van de eersten te horen dat Katie zwanger is. ''Ze is een genie en zag het meteen aan mijn buik. Of ik had een weekend lang pizza gegeten en bier gedronken of ik moest zwanger zijn, redeneerde ze."

Katie Lowes trouwde in 2012 met Adam Shapiro. Na de bruiloft bleven alle gasten kamperen.