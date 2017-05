Eerder op de dag had Charles een ontmoeting met de Ierse minister-president Enda Kenny. Camilla bezocht een centrum voor verkrachtingsslachtoffers in Dublin. Op de begraafplaats Glasnevin in Dublin herdachten zij de gevallenen van de Paasopstand van 1916 en de Eerste Wereldoorlog.

Het bezoek aan Ierland begon dinsdag. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het paar een officieel bezoek brengt aan het buurland.