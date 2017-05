NBC stopt met The Blacklist: Redemption

The Blacklist: Redemption is een acht afleveringen tellende spin-off van de populaire serie The Blacklist. Het eerste seizoen is momenteel te zien bij Videoland en elke maandagavond op RTL5. In de Verenigde Staten eindigde de serie in april en daar blijft het dus bij, meldt Variety.

Famke Janssen werd in het derde seizoen van The Blacklist geïntroduceerd. Ze speelt het personage van de sluwe Susan Hargrave. In The Blacklist: Redemption heeft zij de leiding over een geheime organisatie van huurlingen die problemen oplost waar de overheid haar vingers niet aan brandt.