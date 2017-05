"Ik geef de karakters in het verhaal vaak een accentje en dan begint mijn vrouw er een toneelstukje van te maken. Vervolgens grapt de een: 'Ik roep mijn make-up team erbij', waarop de ander dan zegt: 'Ik pak mijn kostuums'", vertelt Chris in de show van Ellen DeGeneres.

"Voor we er erger in hebben gaan we met z'n tweeën helemaal op in het verhaal en valt het ons niet op dat Jack helemaal geen aandacht meer voor ons heeft", gaat de 37-jarige acteur verder.

Chris is net klaar met de wereldwijde promotietournee voor Guardians of the Galaxy vol. 2. Zijn vrouw volgde hem daarbij en in hun vrije tijd snoven ze cultuur in de steden waar ze waren. "Het leuke aan Anna is dat ze dol is op cultuur. Wanneer we in onbekende steden zijn neemt ze mij overal mee naar toe, waardoor ik veel meer zie dan wanneer ik alleen zou zijn."