Brexiteers willen stoppen met songfestival

De BBC meldt dat de meeste tegenstanders van het liedjesfestijn te vinden zijn onder de groep Britten die vorig jaar bij het EU-referendum voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stemden. Onder de brexiteers ziet 76 procent geen rol meer weggelegd voor de Britten bij het songfestival. Onder de EU-remainers blijkt het songfestival populairder met 65 procent voorstanders.

Het Verenigd Koninkrijk doet sinds 1957 mee en won het festival vijf keer, voor het laatst in 1997 met Katrina and the Waves met Love, Shine a Light. Daar staat tegenover dat het land sinds 1997 drie keer als laatste is geëindigd, in de finales van 2003, 2008 en 2010. De afgelopen zeven jaar is het Groot-Brittannië evenmin gelukt in de top 10 te eindigen.

Dit jaar stuurde het Verenigd Koninkrijk de 26-jarige zangers Lucie Jones naar Kiev met het lied Never Give Up ON You. Lucie Jones nam in 2009 deel aan de Britse editie van X Factor, maar niet veel Britten zullen zien hoe ze het ervan afbrengt. Uit het onderzoek van YouGov blijkt dat slechts een vijfde van de Britten (22 procent) van plan is om zaterdagavond te kijken. Van hen zegt 26 procent vooral te kijken wegens het amusante commentaar van Graham Norton.

Het Verenigd Koninkrijk is samen met Spanje, Duitsland en Frankrijk jaarlijks verzekerd van een finaleplaats, net als het winnende land van de voorgaande editie, dus Oekraïne dit jaar.