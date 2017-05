Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Dimitri Vegas verklapt per ongeluk trouwdatum

0 uur geleden

Dimitri Vegas en Like Mike staan aan de top van de dj-wereld. Eerstgenoemde heeft ook in zijn liefdesleven alles op orde, want zijn vriendin heeft ja gezegd op zijn huwelijksaanzoek. Nu heeft hij echter een foutje begaan.