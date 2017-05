Mette-Marit bij techconferentie in Oslo

Het ging dan vooral over hoe de identiteit van vluchtelingen kan worden vastgesteld. Veel mensen die verdreven zijn uit eigen land hebben geen identiteitspapieren en dat brengt ze in allerlei problemen. Zo hebben ze weinig rechten en kunnen geen aanspraak maken op allerlei voorzieningen, zoals medische zorg.

De organisatie UN Women had de techneuten gevraagd te kijken in hoeverre de blockchaintechnologie ingezet kan worden om de problemen die vluchtelingen hebben op te lossen. Blockchain is de technologie die ook wordt ingezet bij de virtuele munt bitcoin en allerlei oplossingen in de fintech-sector.

Op de conferentie werd ook verder gewerkt aan het samenwerkingsverdrag tussen UN Women en het Noorse bedrijfsleven. De Noren willen met initiatieven op technologisch gebied de Verenigde Naties helpen met oplossingen voor het vluchtelingenprobleem. Het verdrag daarvoor werd eerder dit jaar in Trondheim getekend. Daar was Mette-Marit overigens ook bij.