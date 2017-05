OG3NE krijgt gesprekje in finaleshow

Dat bleek vrijdagavond tijdens de juryrepetitie van de finaleshow van het liedjesfestijn in Kiev. Een van de drie presentatoren nam plaats tussen de Nederlandse zangeressen voor een kort interview. Zo vroeg hij aan Lisa hoe het met haar gaat. "Het gaat geweldig. We hebben onze moeder in gedachten en bruisen van de energie."

Ook memoreerde de host even de deelname van de zussen tien jaar geleden aan het Junior Songfestival, met de vraag of ze toen ooit voor mogelijk hadden gehouden dat ze nu op het Eurovisiesongfestival zouden staan. "We hoopten het natuurlijk wel stiekem. Dat we hier nu staan, is een droom die uitkomt."

Ook mocht Lisa nog even vertellen hoe het voelt om met haar zussen op het Europese podium te staan. "Het is geweldig om zoiets te beleven met je familie naast je. We voelen ons samen ontzettend sterk."