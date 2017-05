Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Zieke Tony Bennett annuleert concert

Gisteren, 23:57

BETHLEHEM - Tony Bennett heeft een licht griepvirus te pakken en kan daarom de komende dagen niet optreden. Een concert dat de 90-jarige Bennett zaterdag zou geven in Bethlehem in Pennsylvania is daarom geannuleerd, zo liet de concertzaal vrijdag weten.