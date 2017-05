Moeder van OG3NE in Kiev!

Dat meldt OG3NE vrijdagnacht via Facebook en Twitter.

Het is een grote verrassing dat de moeder in Oekraïne is. Moeder Isolde is ernstig ziek en zou in tegenstelling tot vader Rick thuisblijven in Brabant. In vele interviews van de drie meiden wordt uitgebreid ingegaan op de ernstig zieke Isolde.

De thuissituatie van OG3NE is de inspiratie geweest voor het lied Lights And Shadows dat OG3NE zaterdagavond in de finale van het Eurovisie Songfestival vertolkt. Vader Rick schreef, samen met Amy's vriend Rory, de Nederlandse inzending voor het liedjesevenement. Gezegd werd steeds dat ze te midden van familie en vrienden het hele Songfestival-avontuur van haar dochters op de voet volgt.

In de peilingen staat Nederland momenteel op een dertiende plaats.