Fans OG3NE ontroerd door bezoek zieke moeder

"Vanavond kregen we de verrassing van ons leven!!", schrijft het trio op Twitter en Facebook bij een foto waarop ze te zien zijn met hun moeder Isolde en vader Rick. "Onze zieke mama is in Kiev!! We kunnen niet geloven dat ze ons zaterdagavond gaat zien optreden, hier op het Eurovisie Songfestival! We're gonna stand in line."

@OG3NE Wat fantastische is dit geweldig, zit met tranen in mijn ogen, nu helemaal winnen alleen al voor je Moeder, Succes meiden van @OG3NE — Elly confurius ❤❤❤ (@EConfurius) 13 mei 2017

Het bericht werd in korte tijd al honderden keren gedeeld op social media en de fans van het zangtrio laten massaal weten ontzettend met de meiden en hun moeder mee te leven.

@OG3NE Now I'm crying ..What a beautiful surprise! #TEAMOG3NE complete! Good luck girls and enjoy this #Eurovision journey to the fullest. — Celeste (@Celeste112405) 13 mei 2017

"Oh wat geweldig voor haar om erbij te zijn. Dit is een onuitwisbare herinnering voor hun als gezin. Dan moet je bij elkaar zijn, fijn dat dit kon. Geniet ervan met elkaar", schrijft iemand op Facebook. Een andere fan laat weten: "Zo mooi dit, jullie maken een prachtige herinnering voor de rest van jullie leven. Ik zit hier met tranen in m'n ogen. Voor mij zijn jullie al de winnaars wat de uitslag ook gaat worden vanavond. Heel veel succes en vooral genieten!"

@OG3NE tranen in mijn ogen, zo mooi dat ze erbij is !! Geniet ervan samen Zo onwijs trots op jullie #TEAMOG3NE — Chanel De Geus (@xjechanel1) 13 mei 2017

Ook op Twitter stroomden de steunbetuigingen uit zowel binnen- als buitenland binnen. "Tranen in mijn ogen, zo mooi dat ze erbij is!", zegt een fan. "Geniet ervan samen. Zo onwijs trots op jullie." Een Amerikaanse fan noemt Lights and Shadows, het lied waarmee OG3NE vanavond in de finale staat, haar lieflied, omdat ook zij een moeder heeft die ernstig ziek is.

@OG3NE ❤️ this picture is everything !!12 points from Germany ❤️ Goodluck wish your the best — Yusuf (@badboy25_adam) 13 mei 2017

Isolde is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker en kon daarom in eerste instantie niet mee naar Kiev. Eerder stelden Lisa, Shelley en Amy nog dat ze hoe dan ook in Oekraïne zouden blijven, mocht er iets gebeuren met haar gezondheid.

Lights and Shadows is een ode aan Isolde.