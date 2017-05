Katie Holmes en Jamie Foxx nabij Tom Cruise

Katie arriveerde afgelopen zondag in Parijs en ontmoette Jamie in een hotel. Volgens ooggetuigen zijn ze vervolgens op dinsdag uit eten gegaan. En op die dag was Tom slechts een paar straten van hun hotel verwijderd. Tot een ongemakkelijke ontmoeting kwam het niet. Een paar dagen later vertrokken Holmes en Foxx weer uit Parijs.

Al jarenlang gaan er geruchten dat Katie en Jamie een relatie hebben. De 38-jarige actrice en 49-jarige acteur hebben daar echter nooit wat over losgelaten. Het ligt ook wat gevoelig, omdat Foxx en Cruise ooit vrienden waren. Maar meerdere bronnen vertellen al tijden aan People dat Katie en Jamie meer dan vrienden zijn.