Weeber en Ouwerkerk in 'Taal is echt mijn ding'

De film Taal is zeg maar echt mijn ding vertelt over de onhandige Anne die een passie voor taal heeft. Bij het glossy tijdschrift waar ze werkt mag ze echter alleen maar over zomermode en quinoasalades schrijven. Anne wil het allemaal anders; een baan met meer diepgang, weg uit de dagelijkse sleur en de liefde van haar leven vinden. Maar net als ze ontslag wil nemen, wordt ze gekoppeld aan de charmante fotograaf Rick en besluit ze toch nog even te blijven.

De regie van Taal is zeg maar echt mijn ding is in handen van Barbara Bredero en het scenario werd geschreven door Tijs van Marle. Het tweetal maakte eerder drie delen in de succesvolle Mees Kees-reeks. De opnames zijn vorige week van start gegaan.

Taal is zeg maar echt mijn ding is in januari 2018 in de Nederlandse bioscopen te zien.