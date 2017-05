Achtste zaak tegen Ja Rule en Fyre Festival

Itkin investeerde tussen januari en april van dit jaar 700.000 dollar (643.000 euro) in het festival op de Bahama's. De organisatoren hadden de inversteerder een winst van 932 miljoen dollar (857 miljoen euro) voorspeld. Ze deden dat door volgens Itkin allerlei vervalste cijfers te tonen. Itkin eist dan ook zijn geld terug plus 250.000 dollar (229.000 euro) aan (advocaats)kosten voor .

De aanklacht vormt de achtste rechtszaak tegen Ja Rule en zijn zakenpartners, die in december een flink aantal sterren en influencers, onder wie Kendall Jenner, Bella Hadid en Emily Ratajkowski, naar de Bahama's vlogen om het muziekfestival aan te prijzen.

Het festival viel voordat het goed en wel begonnen was al in het water. Op social media regende het klachten van de festivalgangers, die duizenden of soms wel tienduizenden dollars betaalden voor een kaartje. In plaats van te overnachten in chique bungalows stonden er tenten klaar, de luxe maaltijden bestonden uit niet meer dan een boterham met kaas.