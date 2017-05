Eredoctoraten voor Helen Mirren en Will Ferrell

Komiek Will Ferrell nam de openingsspeech voor zijn rekening en kreeg daarbij de lachers op zijn hand. "Ik heb mijn vrouw en kinderen al geïnstrueerd om mij voortaan aan te spreken als Dr. Ferrell. Ik maak geen uitzonderingen, zeker niet tijdens schoolactiviteiten van onze kinderen en bij het openen van kerstcadeaus."

Ook verzekerde Ferrell het publiek dat hij bij de eerstvolgende keer dat iemand aan boord van een vliegtuig roept om een dokter, hij gelijk zal opspringen."Ik kan nu zelfverzekerd opstaan en schreeuwen: 'Ik ben een dokter, wat kan ik doen? Ja, geen probleem, ik kan absoluut helpen bij de bevalling.'"

Queen Elizabeth

De grappenmaker nam ook nog even zijn collega Mirren op de hak. "Zelfs nu verlies ik soms filmrollen die ik wanhopig wil spelen aan haar. Het pijnlijkste was de rol van koningin Elizabeth in The Queen. Blijkbaar moest de keus uiteindelijk gemaakt worden tussen haar en mij. De rest is geschiedenis. Dame Helen Mirren, je hebt mijn Oscar gestolen.''

Ferrell, die zelf in 1990 zijn diploma behaalde op de universiteit, had ook nog wat serieuze en bemoedigende woorden voor de studenten die invulling gaan geven aan de rest van hun leven. "Geniet van je zoektocht zonder te bezwijken onder druk", waarna hij keihard de Whitney Houston-versie van I Will Always Love You zong.