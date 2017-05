Carl Philip werd in 1979 geboren in het paleis in Stockholm. Alhoewel hij een oudere zus heeft, werd de prins bij zijn geboorte de troonopvolger. Pas later werd de wet aangepast waardoor de eerstgeborene, Victoria dus, de troonopvolger werd. Momenteel is Carl Philip vierde in lijn der troonopvolging. Hij komt na Victoria en haar twee kinderen Estelle en Oscar. Van Estelle is hij overigens de peetoom.

De Zweedse prins zat tijdens zijn jeugd op een privéschool in de Verenigde Staten. Hij had verschillende mentors vanwege zijn zware dyslexie. Vandaag de dag is hij dan ook beschermheer van de Zweedse nationale dyslexie-vereniging. Na zijn opleiding in de VS volgde hij een studie grafisch ontwerpen in Stockholm en liep hij nog even stage bij National Geographic in Washington. Hierna ging hij bij de marine en schopte het tot majoor.

Sofia

In 2009 ontmoette Carl Philip zijn vrouw Sofia. Ze trouwden op 13 juni 2015. Een jaar later werd hun zoon prins Alexander geboren. Sofia is momenteel in verwachting van hun tweede kindje, dat in september wordt verwacht.

Het hof feliciteerde Carl Philip op de Facebookpagina van de Zweedse koninklijke familie, waar mensen ook eigen felicitaties konden achterlaten. Waarschijnlijk viert de prins zijn verjaardag met zijn familie in besloten kring.