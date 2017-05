Toen het stel zes jaar getrouwd was, lieten ze dezelfde tatoeage zetten. Victoria op haar ruggengraat, David op zijn arm. Het is een Hebreeuwse tekst, Ani l’dodi li va’ani lo haro’eh bashoshanim wat Ik ben mijn geliefde en mijn geliefde is van mij betekent.

De Spice Girl werd bij een evenement in New York gespot in een zwarte jurk met een lage rug. En toen was duidelijk te zien dat van de tatoeage weinig meer over is. Hij is bijna onzichtbaar en dat duidt er toch wel op dat ze het plaatje weg laat laseren.

Het zou niet de eerste keer zijn dat ze dat doet. Op haar pols prijkte ook ooit een tatoeage, maar die heeft ze weg laten halen. Gelukkig heeft manlief David er nog genoeg over...