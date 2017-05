Dit bleek zaterdag tijdens de generale repetitie in Kiev.

Douwe Bob, die vorig jaar in Stockholm de elfde plek wist te behalen in de finale met het nummer Slow Down, bekijkt het Eurovisiesongfestival dit jaar vanuit Hilversum. Nadat de singer-songwriter onze 'douze points' heeft uitgedeeld volgen nog dertien landen die hun punten verdelen over de finalisten, want in totaal zijn er 42 vakjury's.

De Nederlandse vakjury bestaat uit componist John Ewbank, componist en producer Gordon Groothedde, zangeres Erica Groeneveld, hoofd radio bij Omroep MAX Marjolein Dekkers en Matthijs van Duijvenbode. Laatstgenoemde stond vorig jaar nog als toetsenist van Douwe Bob op het podium van het songfestival.

De vakjury kent de helft van het aantal punten toe. Dat deden ze vrijdagavond al. De rest wordt zaterdagavond tijdens de live-uitzending berekend aan de hand van de stemmen van de tv-kijkers.