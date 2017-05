De 28-jarige prinses was één van de 500 deelneemsters aan de Lady Garden 5K, een prestatieloop van 5 kilometer voor het Silent No More Gynaecological Cancer Fund, meldt People. Deze stichting zet zich in voor vrouwen met baarmoederhalskanker.

De oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson is uit hetzelfde sportieve hout gesneden als andere leden van het Britse koninklijk huis. Zo speelde haar neef prins Harry op 6 mei een polowedstrijd in Ascot en de dag daarop sloeg hij samen met zijn broer prins William wederom een balletje vanaf een paard voor het goede doel.

Beatrice heeft eerder onder meer deelgenomen aan de marathon van Londen en ze beklom de Mont Blanc.