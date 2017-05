Thomas Berge herdenkt vuurwerkramp Enschede

Bij een foto van een aantal brandweermannen schrijft hij: "Op een zonnige dag 17 jaar geleden hebben helden onmogelijke daden verricht en zijn engelen opgestegen."

Thomas was bij zijn oom en tante op het moment van de ramp. "Ik vergeet nooit meer dat ik altijd in de boom van mijn oom en tante klom in Beckum(Hengelo) vanaf daar zag ik op deze zonnige dag een grote zwarte wolk boven Enschede ik rende naar binnen waar we de tv snel aanzetten en het nieuws op de voet volgden."

Bij de ramp kwamen 23 mensen om het leven.