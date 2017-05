Douwe Bob geeft douze points aan Portugal

Live in de uitzending, die door meer dan 200 miljoen mensen wordt bekeken, kende de Nederlandse inzending van vorig jaar de 'douze points' toe aan topfavoriet Portugal.

Tien punten kwamen toe aan Bulgarije, Denemarken verdiende er acht, Noorwegen zeven, Zweden kreeg zes punten, Groot-Brittannië vijf, Australië vier, Oostenrijk drie, België twee, en de act van Roemenië werd door de vakjury uit Holland beloond met een punt.

Sinds vorig jaar is de procedure rond de puntenverdeling aangepast, om het tot het laatste moment spannend te houden. Na de optredens van de 26 finalisten komt uit elk van de 42 deelnemende landen een lokale ster in beeld die doorgeeft aan welke acts zijn nationale vakjury punten heeft toegekend. Die stemmen werden vrijdagavond al bepaald op basis van de juryrepetitie. Daarna lezen de presentatoren van het Europese liedjesevenement in Kiev de punten op die de tv-kijkers op basis van de liveshow van zaterdagavond aan de deelnemers gaven. Die punten worden live in de uitzending opgeteld bij de punten van de jury, wat samen het uiteindelijke resultaat maakt.

Douwe Bob, die vorig jaar in Stockholm de elfde plek behaalde met het nummer Slow Down, mocht als 29e de punten van de vakjury doorgeven. John Ewbank, Gordon Groothedde, Marjolein Dekkers, Erica Groeneveld en Matthijs van Duijvenbode bogen zich dit jaar over de kwaliteit van de acts.