Toen Nederland tijdens de bekendmaking van de televoters-stemmen 'slechts' vijftien punten kreeg was al snel duidelijk dat de zussen niet meer in de top-10 konden eindigen.

Team OG3NE reageerde even daarvoor nog uitzinnig op de tussenstad, waarin Nederland op de vijfde plaats prijkte. Maar toen de stemmen van de tv-kijkers daar stapsgewijs bij kwamen, zakte OG3NE steeds verder weg. Uiteindelijk kregen Lisa, Shelley en Amy in totaal 135 punten van de vakjury's en 15 van de televoters, goed voor een elfde plaats in de 62 editie van het Eurovisiesongfestival.