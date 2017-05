OG3NE: beetje teleurgesteld maar trots

Lisa, Shelley en Amy stonden zaterdagnacht na de finale van het Eurovisiesongfestival kort de pers te woord bij aankomst in hun hotel. Terwijl hun vriendjes zich opwierpen als bodyguards om de journalisten op veilige afstand te houden, vertelden de zussen over de climax van het Europese avontuur. Lisa: ,,Het was vooral heel erg mooi en geweldig om daar te staan."

Huilend in de armen

Na afloop van hun Lights and Shadows vielen de zussen elkaar op het podium huilend in de armen. ,,Tranen van geluk", vertelt Shelley. ,,Alles kwam bij elkaar. Dat we daar met z'n allen konden staan, dat we al zoveel positieve reacties hadden gekregen. Mama die uiteindelijk als verrassing toch hier naartoe kon komen." Amy: ,,Dat doet dat liedje zo vaak. En op dat moment weet je dat dat het laatste moment op het podium is. Dat gevoel is zo anders en zo gaaf. Dat voel je."

Voordat de puntentelling begon waren de zussen naar eigen zeggen vooral 'een beetje aan het feesten'. ,,Het was een hele leuke avond. De punten van de vakjury's gingen een beetje met pieken en dalen. En toen stonden we ineens vijfde", vertelt Shelley. ,,Dan kan het alle kanten op. En het ging net de verkeerde kant op. Maar we zijn heel trots met de score die we hebben gehaald en hebben er alles aan gedaan."

’Ongelofelijk trots’

Rick Vol, de vader van de zussen van OG3NE en schrijver van hun nummer Lights and Shadows, is zaterdagnacht 'ongelofelijk trots' op zijn meiden. ,,Maar je ambieert stiekem toch de overwinning." Moeder Isolde Vol, die als verrassing toch de avond voor de finale in Kiev arriveerde, glom van trots toen haar meiden de bus uitkwamen. ,,Ze hebben het super gedaan. Echt geweldig. Ik ben zo trots. Voor mij hebben ze gewonnen en ik heb de mooiste moederdag ever."

Lees ook: Portugal wint Songfestival, OG3NE elfde

Lees ook: Streaker bij Songfestival