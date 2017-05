Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

OG3NE met applaus onthaald

38 min geleden

Lisa, Shelley en Amy zijn na hun Eurovisiesongfestivalavontuur in Kiev met applaus onthaald in hun hotel. Hun moeder, vader, vriendjes en de rest van de entourage wachtte de zussen in de nacht van zaterdag op zondag op, om ze nogmaals te feliciteren met hun elfde plaats op het Europese podium.