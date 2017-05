Rick Vol: je ambieert toch overwinning

Waar hij de halve finale nog als vader van OG3NE beleefde, ging het hem zaterdagavond tijdens de finale toch ook echt om de beoordeling van zijn liedje. "Ik was zo blij met die vijfde plaats na de vakjury-stemmen. Dat is wat je als schrijver ambieert, dat de jury je hoog plaatst. En dan zakken we toch door de televoting net buiten de top-10. Jammer. We hadden graag hoger geëindigd. Dat is dan wel even slikken en je herpakken. Dat kost een paar minuten."

"Die meiden hebben het zo gruwelijk goed gedaan. En het was voor ons een heel emotioneel beladen moment. Ik ben heel erg trots op ze. Wij gaan met een glimlach de nacht in."

Afhankelijk

Of er iets anders had gekund? "Nee. Je kunt wel gaan twijfelen aan je liedje, maar je bent ook afhankelijk van wat het spel is. Ik vond dat er heel veel leuke liedjes bijzaten."

Als muziekschrijver ziet hij Portugal als terechte winnaar. "Het is een heel mooi liedje en fantastisch gezongen. Het is hem van harte gegund."