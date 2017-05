"Je suis KUYT! Tranen in m'n ogen om deze held", twitterde Paul de Leeuw. "De Kuip is vandaag de Kuyt!"

Ook zanger Nielson stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. "FEYENOOOOOOOOOOOOOORD IS KAMPIOEN!!!!!!!!!! JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! DIRK IS DE HELD!!!!", schreef hij enthousiast.

Wendy van Dijk woonde het feest in het stadion bij, zo blijkt uit een foto die de presentatrice deelde op Instagram. "Geen woorden .....!!!!!!", schrijft ze er bij.

Afrojack heeft ook weinig woorden voor het kampioensfeest. De dj deelt op Twitter slechts een foto van Dirk Kuyt, die in de kampioenswedstrijd tegen Heracles drie keer wist te scoren. In een ander tweet schrijft hij: "#FEYENOORD".

Jamai Loman was met zijn vader naar de wedstrijd gegaan. "KAMPIOENEN!!!! #feyenoord #feyenoordrotterdam #kampioenen Mijn vader zelden zo gelukkig gezien."

Renate Gerschtanowitz, geboren en getogen in Rotterdam, schrijft bij een foto van Dirk Kuyt: "Wat een held!!!! #feyenoord #landskampioen."

Art Rooijakkers: "Wat. Een. Held. #dirkkuijt #eindbaas."