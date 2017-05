Dat meldt TMZ. Daarnaast wordt hij beschuldigd van het welzijn van een minderjarig persoon in gevaar gebracht te hebben en wanorderlijk gedrag.

Lang bracht hij niet in de gevangenis door, om half twaalf 's avonds werd hij vrijgelaten. Er werd geen borg betaald. Hij zal later in Arkansas voor de rechter moeten verschijnen. Op Twitter werd al snel de hashtag #freetravisscott in het leven geroepen, ondanks dat de rapper al vrij was. Zijn nieuwe liefje Kylie Jenner werd overigens niet in Arkansas gesignaleerd.

Het is niet de eerste keer dat Travis voor dit vergrijp wordt gearresteerd. Een paar jaar geleden overkwam hem hetzelfde in Lollapalooza in Chicago.