Rapper Keizer zong in de RTL-uitzending met Trijntje Oosterhuis I Want You Back van Michael Jackson, maar kreeg niet genoeg punten van de vakjury om uit de gevarenzone te blijven.

‘’Ik vergeet dat je eigenlijk rapper bent. Je hebt podiumervaring en ik word altijd blij om naar je te kunnen kijken, maar je kan beter’’, beoordeelde jurylid Gerard Ekdom de act van Keizer en Trijntje. Hij gaf daarna een 7, net als Nielson. Alleen Angela Groothuizen gaf een 7,5.

Gevarenzone

Ook Gijs Staverman, Hans Klok en Holly Mae Brood belandden zondagavond in de gevarenzone. Het beslissende woord was voor de publieksjury. Die gaf de meeste punten aan Holly Mae Brood en haar coach Waylon voor hun duet Castle On The Hill. Ook Hans Klok en Gijs Staverman blijven nog in de race.

Bibi Breijman eindigde zondagavond bovenaan. Bibi en Waylon kregen de meeste punten voor hun duet This Love van Maroon 5. Ook Ruben Nicolai en Tooske Ragas eindigden in de top 3, op de voet gevolgd door Buddy Vedder.