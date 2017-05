Zondagavond werden in Londen de belangrijke Britse televisieprijzen uitgereikt.

De dramaserie The Crown van Netflix, de grootste kanshebber bij de Bafta TV Awards, zag niet één van de vijf nominaties verzilverd worden.

De Bafta voor beste actrice ging niet naar Claire Foy, maar naar Sarah Lancashire voor haar rol in Happy Valley, dat ook de prijs voor beste dramaserie wegkaapte voor de neus van de makers van The Crown.

De prijs voor beste mannelijke bijrol, waarvoor zowel The Crown's Jared Higgis als John Lithgow waren genomineerd, werd door Tom Hollander voor zijn rol in The Night Manager in de wacht gesleept.

Adeel Akhtar werd onderscheiden met de prijs voor beste acteur. Hij speelde de hoofdrol in Murdered By My Father.