De 73-jarige Manilow handelt op doktersadvies, de stembanden van de zanger zijn verrekt en hij moet rust houden. "Mijn excuses als dit ongemak heeft veroorzaakt", leest de Facebook-pagina van de zanger. De concerten worden in juli en augustus ingehaald.

Manilow tourt op dit moment vanwege zijn nieuwe album This Is My Town: Songs of New York. Vrijdag trad de zanger voor het laatst op in de stad Durant in de Amerikaanse staat Oklahoma.