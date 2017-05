Derde kind op komst voor komiek Kevin Hart

"Ik vier Moederdag met mijn prachtige vrouw. We lachen want volgend jaar rond deze tijd vieren we onze eerste echte Moederdag", schreef Hart onder de foto van hem en Parrish, voor wie het haar eerste kindje is. Ook liet Hart weten dat de aanstaande baby een jongetje is.

Celebrating Mother's Day with my beautiful wife. We are laughing at the fact that this time next year we will be celebrating her 1st actual Mother's Day. #Harts #Blessed Een bericht gedeeld door Kevin Hart (@kevinhart4real) op 14 Mei 2017 om 3:05 PDT

In oktober ontkende de komiek nog stellig dat Parrish in verwachting was. "Ze is niet zwanger. We zijn niet in verwachting. En als we dat wel zijn, dan horen jullie dat een paar maanden later", zei hij destijds tijdens een interview bij de Amerikaanse televisieshow The Breakfast Club.

Kevin Hart trouwde in augustus met Eniko Parrish. Van 2003 tot 2011 was de acteur en komiek getrouwd met Torrei Hart met wie hij de voogdij deelt van zoontje Hendrix en dochter Heaven.