"Het is mijn beste vriend van wie ik met heel mijn hart hou. Alle dagen van de jaren die we samen waren vulden zich met vreugde en warmte", schrijft Winstead (32) op Instagram bij een foto van het echtpaar. "We hebben besloten te scheiden, maar we blijven goed vrienden. We gaan nu ieder ons eigen weg. Ik zal altijd van je blijven houden Riley."

Sitting here with my best friend who I love with all my heart. We have spent our lives together and it has been full of joy and warmth every day. We've decided to move on from our marriage, but we will stay best friends and collaborators for all our days. We are still ride or die, just in a different way now. I love you always, Riley

Riley Stearns plaatste dezelfde foto met zijn eigen tekst. "Ik ontmoette Mary vijftien jaar geleden. Ze was de belangrijkste persoon in mijn leven en dat was wederzijds. Die levens bestonden uit alle denkbare emoties die we allemaal hebben aanvaard. Het leven is echter onvoorspelbaar", schrijft hij. "We houden nog van elkaar, maar we zijn verschillende mensen met ieder een andere bestemming en toekomst. Ik ben heel benieuwd waar we beiden terechtkomen. Ik hou van je Mary."

Winstead en Stearns ontmoetten elkaar tijdens een vakantie in het Caribisch gebied en trouwden in 2010.