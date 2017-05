De breuk is niet zo heel vers meer, want Evi’s manager bevestigt aan HLN dat dit twee maanden terug is geweest. "Dat is inderdaad zo, maar verder wensen we hier niet over te communiceren."

De Belgische presentatrice gaf eerder al aan geen kinderen met de Nederlandse zakenman te willen, omdat ze beiden al twee kinderen uit een eerdere relatie hebben. Ze liet toentertijd weten dat hun relatie al 'volwaardig' was. Tot 2011 was de 38-jarige Evi getrouwd met de vader van haar kinderen, Fred Di Bono.