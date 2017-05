De oud-voetballer bedacht het format, de combinatie van een trendy cocktailbar en een chic restaurant, samen met Kevin Noel en de Napolitaanse entrepreneur Giorgio Parisi en volgens de Italiaanse media is Seedorf klaar om met zijn concept de wereld te veroveren.

Zo gaan er geruchten dat de viervoudig Champions League-winnaar in 2018 wereldwijd zo’n twaalf nieuwe vestigingen van het MM Lounge Restaurant gaat openen. Hoewel het nog niet is bevestigd, zou Seedorf - na Torre del Greco - voor het tweede restaurant zijn zinnen hebben gezet op Dubai.

Aandacht voor detail

“Onze intentie is om er een bruisende hotspot van te maken en dat het van toegevoegde waarde zal zijn, op een plek dat van zichzelf al schitterend is”, vertelt Seedorf aan het Italiaanse Urban Post. “De aandacht die is besteed aan de details en de inrichting is iets dat ontzettend op prijs wordt gesteld.”

Het is niet de eerste keer Seedorf zijn geld steekt in een ambitieus project. Zo liet hij in 2001 in zijn geboorteplaats een voetbalstadion bouwen, kwam hij in 2003 met zijn eigen motorraceteam Seedorf Racing en werd hij in 2009 eigenaar van de Italiaanse voetbalclub AC Monza Brianza.