Jorien ter Mors verloofd

Na een heerlijke dag in Gambia begin april, nam Jeroen mij mee voor een wandeling op het strand. De zon was al onder, de sterren helder in de lucht. Daar, tijdens dat heerlijke moment samen, ging hij op zijn knieën en vroeg mij ten huwelijk, ik zei ja

A post shared by Jorien ter Mors (@jorientermors) on May 14, 2017 at 7:45am PDT