Dinsdag eerste Garden Party koningin Elizabeth

In totaal ontvangt Elizabeth 30.000 mensen. Drie van de vier Garden Party’s zijn op Buckingham Palace. Er is ook een party in Holyroodhouse.

Tijdens de bijeenkomsten praten de koningin en andere leden van het Britse hof met mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in hun woonplaats. Er worden broodjes en een kopje thee met cake geserveerd. Voor de genodigden geldt wel een dresscode, maar ze mogen ook in klederdracht of uniform verschijnen.

Na de Garden Party van dinsdag is er een week later weer eentje op Buckingham Palace. Op 1 juni is de laatste op het paleis. De eerste Garden Party was al in 1860.